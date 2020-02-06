Заворотнюк предрекла свою смерть в 90-х

Москва, 6 февраля. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в начале 90-х предрекла свою смерть.

Первый муж звезды Олаф Шварцкопф в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале показал архивное видео, на котором 22-летняя Заворотнюк рассуждает о любви и просит бога прожить еще «20–30 лет», чтобы сполна насладиться этим прекрасным чувством. Видео было сделано в 1993 году.

Знаменитость в одном из фрагментов заявила, что всегда будет живой. В этот момент у гостей студии подступили слезы.

По словам бизнесмена, он познакомился с Заворотнюк на «капустнике» в театре «Табакерка», когда праздновали день рождения Евгения Миронова. Спустя год Шварцкопф сделал актрисе предложение руки и сердца, и она согласилась. Однако брак продлился недолго — через год пара рассталась.

Летом прошлого года в прессу просочилась информация, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, напомнил телеканал «360». Родные и близкие знаменитости подтвердили, что она больна, не назвав точный диагноз, указал Infox.ru.

Незадолго до появления сообщений о недуге звезда «Моей прекрасной няни» призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Многие эксперты полагают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.