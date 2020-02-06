Цеков считает переписывание истории частью информационной войны против России

Москва, 6 февраля. Россия вынесла в Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ декларацию об итогах Второй мировой войны, чтобы пресечь попытки отдельных европейских стран исказить историю. Так считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Парламентарий считает эту меру продолжением российской политики по противодействию информационным войнам, причем Москва использует исключительно научные факты для борьбы с переписыванием истории, опровергнуть которые невозможно, передает «Экономика сегодня».

«Недавно Москва выставила на всеобщее обозрение доказательства, что Польша сотрудничала с Гитлером, рассекретив архивы. Варшаве крыть было нечем», — заявил сенатор.

По его мнению, создание архива материалов о Второй мировой войне, идею которого предложил президент России Владимир Путин, покажет «истинное лицо многих политиков», которые в угоду политической конъюнктуры пытаются делать заявления, не имеющие ничего общего с исторической действительностью.

«Нужно понимать: это часть глобальной информационной войны, которую разворачивает Запад. Декларациями в ПА ОБСЕ и рассекречивание архивов РФ уже отражает информатаки Запада на его же поле», — обратил внимание Цеков.

Член Совфеда также добавил, что бороться с нападками на историю необходимо исключительно с помощью научных данных.

«Победить в этом противостоянии можно только последовательно отвечая правдой на каждый фейк, который намеренно популяризируется для формирования в умах людей иного представления об истории», — подчеркнул сенатор.

В декларации об итогах Второй мировой войны, которую выдвинула Россия, говорится о недопустимости преподавания истории в искаженном виде, осуждается уничтожение мемориалов памяти воинов, погибших за освобождение Европы от нацизма. По словам зампреда Госдумы Петра Толстого, документ уже подписали 76 делегатов из 17 стран.