Киев, 6 февраля. Народный депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев пригрозил ударом по голове нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

По словам Арьева, Зеленский может получить удар по голове в качестве ответа «за откровенно политические преследования». Арефьев попросил Зеленского передать его слова «верховному куратору правоохранительной системы». Украинский депутат Арьев пригрозил Зеленскому ударом по голове.

«Мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях в истории, даже не фигурально», — подчеркнул он.

Напомним, по мнению депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, дальнейшее движение в сторону узаконивания продажи земель сельхозназначения на Украине может стоить Владимиру Зеленскому поста президента. По его словам, достаточно будет 100 тысяч вышедших на Майдан граждан страны, чтобы отправить главу государства и все правительство в отставку.

Оппозиционные «Слуге народа» партии и движения на Украине действительно эффективно используют этот козырь против Зеленского, считает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, такой ажиотаж вокруг закона «о продаже земли» вызван тем, что за последние 15 лет все власти Украины пытались «протянуть» отмену введенного в 2001 году моратория на продажу земель сельхозназначения, чтобы как следует на этом заработать.