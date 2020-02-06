Россиянин продает оберег от коронавируса за 13,5 млрд рублей

Москва, 6 февраля. Вспышка коронавируса в Китае и за его пределами активизировала предприимчивых шаманов и всевозможных знахарей. В Сети появилось множество объявлений о продаже оберегов, которые якобы могут уберечь от инфекции получше всякой медицинской маски.

Максимальная цена за такой «амулет» на сайте Avito составила 13 млрд 462 млн 578 тыс. 946 рублей. Продает его некая Елизавета. Покупателей, правда, женщина пока не нашла. Есть и более доступные варианты, например, за 4 тыс. 999 рублей.

Некоторые пользователи продают в качестве защиты от коронавируса шарфы и древесный гриб.

Мы настоятельно рекомендуем не поддаваться такой «коронавирусной» истерии и не покупать подобные средства защиты. При появлении симптомов ОРВИ следует не лечиться самостоятельно, а сразу обратиться к врачу.

Напомним, накануне депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что грипп является гораздо более опасным заболеванием, но о нем почему-то все забыли. Чтобы не заболеть, следует как минимум соблюдать элементарные правила личной гигиены: обязательно мыть руки после улицы, стараться меньше бывать в местах большого скопления людей, не контактировать с уже заболевшими, соблюдать режим сна и питания, а также не забывать о физической активности.