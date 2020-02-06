Нацсоюз журналистов Украины назвал «сигналом тревоги» обыски на канале «1+1»

Киев, 6 февраля. Национальный союз журналистов Украины раскритиковал обыски на телеканале «1+1» и считает это тревожным сигналом для всех представителей СМИ. Об этом написал в четверг на своей странице в социальной сети Facebook руководитель союза Сергей Томиленко.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) не должна запугивать журналистов и показывать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинской прессы и репортеров.

«Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов — это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в секрете свои источники, а притеснения свободы слова называть «необходимыми следственными действиями», — подчеркнул Томиленко.

Нацсоюз журналистов призвал Службу безопасности предоставить аргументы в пользу необходимости обысков. Кроме того, союз призвал журналистов и СМИ проявлять солидарность и масштабно освещать все обстоятельства этой ситуации.

Накануне депутат украинской Рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе канала «1+1». По его словам, мероприятия проходили в рамках расследования дела о прослушивании главы правительства Алексея Гончарука.