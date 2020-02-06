Примаков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента

Несмотря на то, что Демократическая партия не добилась отставки действующего президента США, она продолжит искать новые способы его дискредитировать. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы, известный тележурналист Евгений Примаков.

Оправдание Трампа

Сенат Соединенных Штатов оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет отстранен от власти и осужден. Сенаторы решили, что Трамп невиновен в превышении своих полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента был завершен.

Для того, чтобы отстранить Дональда Трампа от власти, требовалось две трети голосов сенаторов. При этом республиканское большинство в сенате изначально не собиралось объявлять импичмент.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 25 июля. Именно она и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента США. Оппоненты американского лидера обвиняют его в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Кризис демпартии

Прежде чем начать, Евгений Примаков обозначил важный момент: Россия не имела и не имеет никакого отношения к внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. Наличие или отсутствие импичмента на отношения США с Россией напрямую никак не влияют — «как оно было, так оно и есть», подчеркнул депутат.

«Есть с очень серьезным фундаментом геополитическая и геоэкономическая конкуренция. Ее законы никуда не пропадают. Это во-первых. Во-вторых, никаких сюрпризов не произошло. Все ждали, что у демократов меньшинство в сенате. Несмотря на то, что отдельные республиканцы обещали голосовать за импичмент, шансов на его прохождение не было. Более того, у демократических сенаторов и политиков тоже не было никаких иллюзий», — пояснил собеседник ФАН.

По словам политика, вся эта история изначально была придумана. Это разогрев общественного мнения в Соединенных Штатах перед выборами с целью вбить американским избирателям в голову то, что Дональд Трамп якобы нехороший и его необходимо отстранить от власти.