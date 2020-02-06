Москва, 6 февраля. Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон поздравила актрису театра и кино Ольгу Кабо и телеведущую Ирину Сашину с днем рождения, похвалив именинниц за идею объединить сразу два праздника.

Кабо и Сашина отпраздновали дни рождения в один день. Их поздравляли деятели культуры и кино. Нелли Кобзон погуляла на двойной вечеринке.

«Это так здорово, что вы объединили свои дни рождения. Мы больше выпьем, больше покушаем! Получим в два раза больше удовольствия. Девочки, у вас такие прекрасные друзья, такие милейшие гости… Чудные лица» — сказала она.

Как пишет издание Teleprogramma.pro, Кабо называет Нелли Кобзон «не иначе, как великолепной». Актриса с большим уважением и почтением относится к семье ныне покойного артиста.

Ранее Нелли Кобзон стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет популярная певица Жасмин. Артистка опубликовала на странице в Instagram совместное фото с вдовой Кобзона. Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет. Однако некоторые интернет-пользователи заподозрили женщину в чрезмерном использовании фотошопа. Нелли Кобзон во время программы поделилась своими воспоминаниями о браке с легендарным исполнителем.

Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в августе 2018 года. После его смерти Нелли занялась руководством благотворительного фонда, который был учрежден ее супругом.

Ранее вдова Кобзона рассказала, кто обеспечил ей состоятельную жизнь.