Россияне ответили украинскому боксеру Чухаджяну, назвавшему РФ «агрессором»

Москва, 6 февраля. Украинский боксер Карен Чухаджян назвал Россию «агрессором» и заявил, что не испытывает неприязни к жителям РФ, которые не поддерживают внешнюю политику государства. Россияне ответили спортсмену, оскорбившему их родную страну.

В минувшие выходные Чухаджян посетил Калининград, где состоялся бой украинского боксера с россиянином Сергеем Воробьевым. Чухаджяну удалось одержать победу в поединке. После встречи журналисты уточнили у украинского спортсмена, не боялся ли он критики из-за поездки в Россию.

«Я думал об этом, но не боялся. <...> Я уже писал в комментах и последний раз повторю тут: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян», — заявил Чухаджян.

Он также отметил, что не намеревался ехать «в братскую страну», а целью его визита в Россию стала лишь победа. По словам Чухаджяна, он ехал в РФ, чтобы привезти титул на Украину.

Высказывание украинского спортсмена возмутило жителей России.

«Россия — агрессор, поэтому я не отражаю агрессию, а еду к агрессору за баблом. Почему такого никогда не позволяют себе [Александр] Усик или [Василий] Ломаченко и позволяют такие вот омерзительно двуличные лицемеры», — написал michey12.

«Чухаджян много смотрит телевизор», — предположил afedos.

«Лучше бы молчал или брал пример с Усика, который не поддается на провокации», — посоветовал vagner999.