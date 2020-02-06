Сирийские ПВО отражают неожиданную атаку израильских ракет в Дамаске — видео ФАН

Дамаск, 6 февраля. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) появилось видео отражения атак израильских самолетов сирийской системой противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, что накануне ночью очевидцы сообщили о звуках взрывов в западной части сирийского Дамаска. По предварительной информации, ракеты были запущены самолетами ВВС Израиля, которые атаковали сразу несколько целей в сирийской столице и ее пригородах, в частности, в районе Димас и зоне Кисвах. Кроме того, сообщалось, что атаке подвергся международный аэропорт Дамаска.

О жертвах и пострадавших пока данных нет, масштабы разрушений также не сообщаются. Официальные власти Израиля никак не комментируют данное происшествие. Стоит отметить, что все израильские ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны Сирии прежде чем достигли земли.

Ранее ФАН опубликовал видео неожиданной атаки на Дамаск, которыми поделились пользователи социальных сетей.

Напомним, что между Сирийской Арабской Республикой и Израилем нет никаких дипломатических отношений. Более того, на протяжении многих десятков лет они продолжают находиться в состоянии войны. Одна из главных причин конфликта между странами — спорная территория Голанских высот. К слову, налет на Дамаск осуществлялся как раз со стороны Голан.

Прошлая атака израильских самолетов на Дамаск была зафиксирована в 2019 году. Тогда ВВС Израиля напали на район Сейида-Зейнаб, расположенный недалеко от шоссе, ведущего в международный аэропорт Дамаска в Сирии. Ракетной атаке подвергся лагерь шиитских бойцов, которые активно воюют с террористами вместе с сирийскими военными. Сообщалось, что ракеты прилетели с израильских барж в Средиземном море. По официальным данным, сирийским ПВО удалось успешно отразить все опасности.