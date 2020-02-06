Успенская призналась, что никогда не получала пенсию

Москва, 6 февраля. Певица Любовь Успенская, которая отпраздновала 65-летний юбилей в феврале прошлого года, призналась, что никогда не получала пенсию.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro певица рассказала, что в настоящее время продолжает активно работать. Это, по ее словам, необходимо, чтобы чувствовать себя независимой.

«Вы знаете, я не пенсионер. Я работаю. Я хочу много работать, чтобы ни от кого не зависеть. Я даже не занималась этим вопросом. Я меня в голове не пенсия, а другие сейчас проблемы», — отметила Успенская.

Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. В программе «Звезды сошлись» Татьяна обвинила мать в издевательствах, спустя некоторое время она извинилась за свои слова, а потом ушла из дома. Любовь Успенская призналась, что чувствует себя очень плохо, несколько раз даже теряла сознание. Врачи продолжают делать уколы певице, находящейся на грани инсульта.

Известный юморист Евгений Петросян ранее рассказал о размере своей пенсии. Он подчеркнул, что сумма в размере 20 с лишним тысяч рублей его полностью устраивает. Певец Лев Лещенко также рассказал о размере своей пенсии. По словам артиста, она составляет 30,7 тысячи рублей в месяц с учетом всех надбавок за звания и ордена.