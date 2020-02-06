Косачев оценил шансы Трампа на переизбрание после приговора Сената по импичменту

Москва, 6 февраля. Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание главой государства стали выше после оправдательного вердикта американского Сената по делу об импичменте, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Косачев назвал решение американского Сената «абсолютно ожидаемым». По его мнению, сложившаяся ситуация означает, что, во-первых, тема импичмента закрыта, во-вторых, она сыграла в пользу Трампа.

«Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели», — сказал российский сенатор в беседе с RT.

По его словам, «для Трампа площадка расчищена». Более того, как считает Косачев, американский президент может спокойно готовиться к выборам главы государства, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

«Шансы на переизбрание у него с сегодняшнего дня еще выше, чем до голосования в Сенате», — добавил член Совета Федерации.

Американский Сенат вынес оправдательный приговор по двум обвинениям в рамках процедуры импичмента. Решение Сената не подлежит обжалованию, отметил Infox.ru.

В конце прошлого года демократы обвинили Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу, напомнил телеканал «360». Они считают, что Трамп давил на украинские власти, пытаясь добить расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.