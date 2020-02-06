В Совфеде разработали меры по улучшению «импортозамещения» в госзакупках

Москва, 6 февраля. Инициатива Минпромторга о приоритете отечественных товаров при госзакупках отвечает интересам государства, но нуждается в доработке, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Напомним, данная инициатива предполагает введение обязательной 50-процентной квоты участия отечественных товаров в госзакупках. По данным главы департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Ученова, объем госзакупок товаров в рамках нацпроектов до 2024 года должен составить 6,2 триллиона рублей. Из них отечественной продукции предполагается закупить на 3,2 трлн рублей. В Министерстве считают необходимым установить квоту для отечественной продукции в размере 50% и оптимизировать таким образом запрет ограничений участия в госзакупках иностранной продукции. Два законопроекта на эту тему ведомство готово внести в кабмин 11 февраля.

Однако в СовФеде полагают, что перед этим нужно сделать руководителей регионов ответственными за достижение соответствующего показателя. Помимо этого, сенаторы считают, что нужно синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами, а затем сопоставить качество российской продукции с зарубежными аналогами.

Кутепов напомнил, что при рассмотрении вопроса о «национальном режиме» в системе госзакупок уже был выявлен ряд проблем. В частности, отсутствует анализ информации о количестве производимой отечественной продукции, о сопоставимости ее качества с зарубежными аналогами. Помимо этого, отсутствуют данные о возможностях российских производителей, то есть о производственных мощностях, выпуске продукции в необходимом объеме под реализацию нацпроектов. Еще один момент связан с тем, что потребность в закупке отечественных товаров не синхронизирована с нацпроектами. Все эти проблемы Кутепов изложил в письме вице-премьеру Юрию Борисову, пишет «Парламентская газета».

По мнению сенатора, чтобы меры, которые предлагает Минпромторг, были действительно эффективными, нужно обязательно провести мониторинг применения «национального режима», а затем уже сделать выводы по дальнейшему совершенствованию системы импортозамещения.