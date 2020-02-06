Индийская HAL более чем готова к работе с РФ над истребителем пятого поколения

Москва, 6 февраля. Индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Ltd «более чем готова» к совместной с Российской Федерацией работе над истребителем пятого поколения, если будет такое решение. Об этом рассказал журналистам в четверг представитель корпорации, заместитель директора по маркетингу HAL Випин Менон.

Он обратил внимание на то, что не индийская корпорация принимает решение по этому вопросу.

«Если ВС Индии обратится с таким запросом, мы будем работать. Если скажут «да», мы более чем готовы выполнить такой запрос заказчика», — передает ТАСС слова Менона.

Он также указал, что это будет полезно для обеих сторон.

Напомним, в 2007 году между РФ и Индией был подписан договор о совместном создании истребителя пятого поколения на платформе российского Су-57.