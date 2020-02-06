Скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии

Рим, 6 февраля. Скоростной пассажирский поезд, который следовал из Милана в Болонью, сошел с рельсов на севере Италии. Об этом пишет газета Corriere Della Sera.

По информации издания, 30 человек пострадали, еще один пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Еще один человек числится пропавшим без вести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося. Выясняются причины аварии.