Скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии

Рим, 6 февраля. Скоростной пассажирский поезд, который следовал из Милана в Болонью, сошел с рельсов на севере Италии. Об этом пишет газета Corriere Della Sera.
По информации издания, 30 человек пострадали, еще один пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Еще один человек числится пропавшим без вести.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося. Выясняются причины аварии.
È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH— Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020