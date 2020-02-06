Россияне рассказали, что делают во время перерывов на работе

Москва, 6 февраля. Почти половина жителей России говорят с коллегами, когда хотят отвлечься от работы, а треть проводят время в социальных сетях. Об этом говорят данные опроса, проведенного порталом по поиску работы «Зарплата.ру» среди 5615 человек.

Отмечается, что 20% россиян устраивают себе перерыв два-три раза в день. При этом 12% респондентов рассказали, что отдыхают не чаще одного раза в день, а 4% уточнили, что у них так мало работы, что отдыхают они почти постоянно. У 64% участников опроса все зависит от нагрузки.

Как пишет ТАСС, 45% людей во время перерывов на работе общаются с коллегами, 35% пьют чай, а 33% просматривают социальные сети, 21% выходят на прогулку, когда хотят отвлечься, а 10% читают книги. Также 11% опрошенных предпочитают смотреть видео на YouTube, а 13% играют в перерыве игры на компьютере или смартфоне.

Ранее жители России рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Желаемый размер оплаты труда выяснил сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» с помощью опроса.

В среднем жители РФ хотели бы получать зарплату в размере 92 тысячи рублей. 26% респондентов отметили, что их устроила бы сумма от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. 4% опрошенных указали, что их желаемая зарплата составляет менее 30 тысяч рублей.

Ответы респондентов различались в зависимости от региона проживания. Так, москвичи в среднем желают получать 104 тысячи рублей, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи. В Новосибирске желаемая зарплата составляет 90 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей. Участники опроса из Нижнего Новгорода указали, что хотели бы получать 70 тысяч рублей в месяц.