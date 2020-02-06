OMV инвестировала в строительство «Северного потока – 2» 113 млн евро в 2019 году

Москва, 5 февраля. Австрийская компания OMV инвестировала в 2019 году в строительство газопровода «Северный поток – 2» 113 миллионов евро. Такие данные отражены в отчете компании.

25 миллионов евро были направлены на реализацию проекта в четвертом квартале 2019 года.

OMV является одним из пяти европейских партнеров «Газпрома» при строительстве «Северного потока – 2», наряду с французской Engie, британо-голландской Shell, а также Uniper и Wintershall из Германии.

«Северный поток – 2» представляет собой две нитки газопровода, которые проложены по дну Балтийского моря между Россией и Германией, его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Газопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. С помощью него Россия сможет поставлять голубое топливо в Европу в обход транзитных стран, в том числе Украины, Белоруссии, Польши.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря 2019 года подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предполагает санкции против российских проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». После этого швейцарская компания Allseas остановила укладку труб в Балтийском море.

Российские власти уверены в успешном завершении проекта. В частности, президент РФ Владимир Путин выразил надежду на введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» до конца 2020 года.