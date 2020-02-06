Гражданина Китая с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 февраля. Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге. Мужчина прибыл в Северную столицу в составе экипажа баржи, приплывшей из Испании за металлоломом.

Гражданина Китая доставили в инфекционную больницу имени Боткина с высокой температурой. Роспотребнадзор уже постановил прекратить погрузку баржи в петербургском порту. Кроме того, запрещены подъем на борт судна и сход членов экипажа на берег. Представители санитарно-карантинного контроля уже обработали баржу специальными средствами.

Судно «Tai Honesti», которое ходит под панамским флагом, прибыло в Северную столицу 4 февраля. Мужчину с подозрением на коронавирус доставили в больницу 5 февраля. Экипаж баржи составляет 21 человек. Все они граждане Китая, сообщает Пятый канал.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Число жертв инфекции уже превысило 500 человек, а количество зараженных приближается к 30 тысячам.

В России пока зарегистрировано два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.

Чтобы не допустить распространения инфекции, российское правительство уже закрыло границу с Китаем. С 14 февраля приостанавливаются полеты чартерных рейсов из РФ в КНР, передает НСН.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса власти эвакуировали находившихся в Китае россиян. Их поместили на двухнедельный карантин в санаторий в Тюменской области.