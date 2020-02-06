Москва, 6 февраля. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции. Об этом рассказали в Центре управления полетами в Московской области. Как уточнили специалисты, корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю.

«По результатам анализа телеметрической информации процедура прошла штатно», — добавили в центре управления.

Как пишет РИА Новости, кроме того, эксперты объяснили, что «по докладу командира космического корабля замечаний нет».

Ранее трое космонавтов, работавшие на Международной космической станции, перешли на борт пилотируемого корабля «Союз МС-13» через стыковочный узел. Трансляция пересменки экипажей велась в прямом эфире. Сообщается, что МКС покинул российский космонавт Александр Скворцов, американка Кристина Кук из NASA и Лука Пармитано из Европейского космического агентства. Переход экипажа прошел в штатном режиме.

Напомним, посадка спускаемого аппарата запланирована на 12.12 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.

Тем временем, на космической станции продолжают работу российский космонавт Олег Скрипочка и двое его коллег из NASA. Напомним, ранее Скрипочка был назначен новым командиром МКС. Ранее эту должность занимал Пармитано, который возглавлял экспедицию на станции с октября 2019 года.