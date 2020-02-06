Пушков назвал ожидаемым оправдание Трампа в рамках процесса импичмента

Москва, 6 февраля. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ожидаемым оправдание сенатом главы вашингтонской администрации Дональда Трампа по делу об импичменте.

Российский сенатор обратил внимание на то, что «затея провалилась», а глава Белого дома вышел из процесса «усиленным». Помимо этого, по его мнению, у Трампа есть шансы победить на предстоящих президентских выборах.

«Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили «импичмент» сами себе», — резюмировал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Палата представителей в конце минувшего года вынесла американскому лидеру импичмент по двум статьям, одна из которых — превышение полномочий, вторая — воспрепятствовании Конгрессу. Глава Белого дома якобы задерживал ратифицированную американским Конгрессом военную помощь Киеву. При этом взамен он требовал от украинского президента Владимира Зеленского политическую услугу в виде расследования против своего главного политического соперника — Джо Байдена. Трамп сообщал, что призывал киевские власти бороться с коррупцией. Адвокаты заверяли, что демократы нарушают Конституцию США и требовали оправдать лидера США.