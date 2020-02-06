Звезда 90-х Лика Стар объяснила, почему пропала со сцены

Москва, 6 февраля. Популярная в 1990-е годы певица Лика Стар объяснила, почему пропала со сцены. Исполнительница хитов «Одинокая луна» и «Би-би такси» призналась, что сделала выбор в пользу семьи.

В 2000-х Лика Стар вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и переехала на Сардинию. Певица родила итальянцу двоих детей, кроме того, у Лики Стар есть сын от первого брака.

«Я начала работать слишком рано, примерно в 15 лет, очень быстро стала популярной, и в этот промежуток с 15 до 30 лет, до переезда на Сардинию, я вообще не знала нормальной человеческой жизни», — призналась певица.

Также на решение Лики Стар покинуть сцену повлияла вторая беременность.

«Старший сын прошел со мной через все сложности шоу-бизнеса, мы редко виделись, я много работала, а он был с нянями. Я подумала: «Неужели я хочу пройти все это снова со вторым малышом?». Конечно, я этого не желала», — объяснила артистка.

Звезда 1990-х рассказала, что занималась младшими детьми сама, не прибегая к помощи няни. По словам Лики Стар, она «кайфанула» от простой жизни и решения бытовых вопросов. Певица призналась, что ей нравится быть просто женой и мамой.

Исполнительница сообщила, что дети, рожденные ею от итальянского бизнесмена, даже не знали о ее звездном прошлом. В 2017-м году Лику Стар пригласили выступить на «Супердискотеке 90-х» в Санкт-Петербурге, и она взяла детей с собой. Они очень удивились тому, что их мама так популярна в России.

На данный момент Лика Стар подумывает о возвращении в шоу-бизнес. Совместно с певцом Ираклием Пирцхалавой она уже записала ремейк «Одинокой луны», получивший название «Luna». В интервью Woman.ru Лика Стар рассказала, что не хочет делать громких заявлений о возвращении на сцену, но сейчас работает над новой песней и сольной программой.