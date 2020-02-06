Россиянина убили в монастыре в Грузии

Тбилиси, 6 февраля. Тело россиянина нашли в монастыре у села Марткопи Гардабанского муниципалитета Грузии. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации телекомпании «Рустави 2», тело 50-летнего гражданина России с ножевыми ранениями нашли в ночь на четверг в одной из келий монастыря. По предварительным данным, злоумышленник и жертва проживали в одной келье.

Руководитель пресс-центра патриархии Андрия Джагмаидзе рассказал, что «монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами».

«Насколько нам известно, один психический больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал», — сообщил он.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. в МВД Грузии подтвердили, что, действительно, было совершено убийство, однако деталей происшествия не уточнили.