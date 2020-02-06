В США назвали вызовом военное присутствие России в Арктике

Вашингтон, 6 февраля. Американская сторона не хочет утратить сотрудничество с Россией в Арктике, но считает для себя вызовом военное присутствие в регионе. Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам безопасности в Северной Европе, Балтии и Арктике Майкл Мерфи.

«Россия имеет хорошие рабочие отношения с США и другими арктическими странами в рамках Арктического совета. Проведена колоссальная работа в области научного сотрудничества, спасательных операций. Это позитивный момент. Мы хотим быть уверены, что не потеряем это, для подобного нет поводов», — подчеркнул Мерфи.

Параллельно он указал на то, что для Вашингтона вызовом является наращивание российского военного потенциала в регионе, пишут «Известия».

«Мы должны ответить с нашими союзниками по Североатлантическому альянсу на эти вызовы со стороны России в Арктике и Евроатлантике», — резюмировал американский дипломат.

Как сообщала «Газета.ru», в декабре прошлого года генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс должен обеспечивать военное присутствие в Арктике, не допуская обострения отношений с российской стороной.

19 сентября 1996 был учрежден международный Арктический совет, который обеспечивает содействие взаимодействию и сотрудничеству между северными странами в сферах защиты экологии и изменения климата.