На два дня в Сибири наступит оттепель

Москва, 6 февраля. Сибирь 8 и 9 февраля «поменяется» погодой со Ставропольем, Кубанью и Крымом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, два дня в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье будут фиксироваться максимально отрицательные температуры. При этом 8 и 9 февраля в Томске, Омске, Новосибирске, в Красноярске наступит оттепель.

Как пишет ТАСС, столбики термометров покажут в этих регионах температуру выше нормы на 20 градусов.

«Вот такая широтная инверсия, Европа с Азией почти поменялись местами», — подчеркнул Вильфанд.

Напомним, облачная погода, осадки в виде снега, гололедица и до четырех градусов ниже ноля ожидаются в российской столице в четверг. По данным синоптиков, днем в столице температура воздуха составит 2-4 градуса ниже ноля, а в ночь на пятницу столбики термометров покажут до 12 градусов ниже ноля.

Отмечается, что порывы западного ветра будут достигать 5-15 метров в секунду. В связи с гололедицей и сильным ветром 6 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление, уточнили в метеослужбе, составит около 737 мм ртутного столба. В Московской области в четверг температура составит 2-7 градусов ниже ноля.

Кроме того, накануне сообщалось, что усиленный режим работы коммунальных и дорожных служб введен в Подмосковье. Коммунальщики обработали противогололедными средствами свыше 25,8 тысячи километров дорог в регионе.