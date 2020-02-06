Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях американских санкций

Сантьяго-де-Куба, 6 февраля. Москва планирует наращивать сотрудничество с Кубой в экономической отрасли. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг во время встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

«Мы полностью привержены тем договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи наших президентов в октябре 2019 года. Они касаются главным образом совершенствования механизмов экономического сотрудничества, особенно в условиях нелегитимных санкций, которые продолжают наращивать США», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

По словам Лаврова, все указанные темы и вопросы будут детально рассмотрены во время предстоящего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию в российской столице.