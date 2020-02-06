Соловьев объяснил, почему отказал Дудю и Собчак в интервью

Москва, 6 февраля. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему отказал знаменитому блогеру Юрию Дудю и светской львице Ксении Собчак в интервью. Он поделился мнением о блогерах.

«Я с Дудем не стал выходить. Он предлагал интервью. А мне не интересно», — уточнил Соловьев.

Он объяснил, что Дудь не является лидером мнений для молодежи, как его пытаются представить.

«Накрутить можно все, что угодно. Даже если 10 или 14 миллионов что-то смотрят — мне на это вообще пополам. Мне не интересно», — повторил он.

Как пишет KP.Ru, Соловьев считает, что интервью с блогерами — не способ для расширения аудитории.

«Я и так это делаю? Зачем мне они? Дудь — пустой. Он ничего не знает», — сказал он.

Кроме того, он уточнил, что для общения молодежью ему не нужны блогеры.

«Это все не мое. И Ксения Собчак хотела у меня взять интервью. Я не очень это люблю. Я не вижу искры», — добавил он.

Ранее Соловьев прокомментировал увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева. Как пояснил журналист, данный случай является предупреждением для других чиновников, что они должны «прекратить дурить». Во время эфира телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий пояснил, что есть те «слуги народа», которые не поняли, что должны уважать людей и служить им. Владимир Соловьев также пояснил, что говорит об уволенном губернаторе Чувашии, который решил пошутить во время торжественного вручения сотрудникам МЧС ключей от пожарных машин.

Напомним, 23 января на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев, пользуясь разницей в росте, заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за связкой. Этот поступок вызвал широкий резонанс. 28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Кроме этого, ранее Игнатьев позволил себе высказывание о том, что журналистов и блогеров надо «мочить» за заказные материалы в прессе.