Бочкарева, Казанова и Летучая появились на премьере фильма «Джентльмены» в Москве

Москва, 6 февраля. Актриса Наталья Бочкарева, певица Сати Казанова, телеведущая Елена Летучая и другие звезды посетили премьеру новой кинокартины «Джентльмены» британского режиссера Гая Ричи. Светское мероприятие состоялось в столичном кинотеатре «Октябрь» 5 февраля.

Наталья Бочкарева вышла на красную дорожку в ярком зеленом костюме под руку с кавалером. Имя спутника актрисы широкой публике неизвестно.

Сати Казанова выбрала для мероприятия леопардовую блузу. Певицу сопровождал ее супруг Стефано Тиоццо.

Елена Летучая предпочла выйти на красную дорожку в лаконичном черном наряде и в блузе с бантом.

Также на премьере появилась актриса и модель Агата Муцениеце. Супруга популярного актера Павла Прилучного выбрала для премьеры «Джентльменов» серый костюм.

Кроме того, на мероприятии заметили и телеведущую Дану Борисову, которая давно не выходила в свет. Так как Борисова недавно стала центральной фигурой ряда скандалов с алкоголем и наркотическими веществами, присутствующие внимательно наблюдали за телеведущей, однако она вела себя мило и скромно.

Разумеется, на премьеру фильма пришла и актриса Евгения Кузьмина, которая исполнила одну из ролей в «Джентельменах». За неделю до мероприятия она прилетела в Москву из Лос-Анджелеса.

Новый фильм Гая Ричи рассказывает о талантливом выпускнике Оксфорда, который придумал нелегальную схему обогащения, а затем решил продать бизнес клану американских миллиардеров, однако на пути героя кинокартины встают некие джентльмены. Мировая премьера фильма состоялась 1 января 2020 года. В России в широкий прокат «Джентльмены» поступят 13 февраля.