Роскачество нашло в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Москва, 6 февраля. Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в исследовании приняли участие 17 образцов презервативов из натурального латекса самых популярных марок. Они были произведены в России, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, Соединенных Штатах Америки, а также в Малайзии.

Изделия проверили по 60 показателям, в том числе 49 показателей по безопасности. Эксперты выявили превышение допустимого уровня цинка по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах. Также они уточнили, что в двух образцах объем изопропилового спирта превышает норму.

В пресс-службе подчеркнули, что ведомство возьмет под контроль и наблюдение производителей, у которых выявлена некачественная продукция.

Напомним, результаты исследования DSM Group говорят, что россияне стали реже покупать презервативы. Как считают специалисты, причины такой статистики могут заключаться в недостаточной пропаганде Минздрава и стеснительности россиян. В 2018 году жители РФ потратили на 5% меньше средств на покупку презервативов в аптеках, чем в 2017 году.

Аналогичная тенденция была зафиксирована и в первом квартале текущего года. С января по апрель аптеки реализовали средства контрацепции на 1,5 миллиарда рублей, что на 3,7% ниже по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По словам замгендиректора компании «Бергус» Натальи Лукашовой, наблюдается снижение интереса молодежи к резиновым изделиям. По мнению Лукашовой, в настоящее время пропаганда Минздрава направлена на борьбу со СПИДом, средствам контрацепции в ней уделено мало внимания.