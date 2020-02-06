Житель Израиля нашел загадочный древнеегипетский артефакт

Иерусалим, 6 февраля. Необычный древнеегипетский якорь, созданный около 3,5 тысячи лет назад, найден местным жителем в Израиле. Особенность артефакта заключается в том, что на обычном предмете быта высечены иероглифы и изображение богини письменности Сешат.

Как сообщает местное издание The Jerusalem Post, якорь был найден случайно местным жителем, когда он плавал в море рядом с населенным пунктом Атлит.

«Я заметил его, проплыл еще несколько метров, а потом понял, что же всё-таки это было, и нырнул, чтобы коснуться его. Это было все равно что войти в древнеегипетский храм на дне Средиземного моря», – объясняет мужчина по имени Рафи Бахалул, нашедший артефакт.

Памятник древности представляет собой типичную плиту трапециевидной формы, которая была характера для якорей Бронзового века. Он имеет в верхней части отверстие и закругленные края.

Ученые предполагают, что первоначально якорь был сделан из части декоративного рельефа, который мог располагаться в храме или царском дворце. Поскольку камень в то время был ценным материалом, его вторичное использование было в ходу.

Исследователи также обратили внимание на то, что несмотря на то, что камень хорошо сохранился, лицо богини Сешат было стерто. По одной версии, это было сделано из-за религиозного конфликта. По другой, ее образ убрали с камня из уважения перед тем, как сделать из украшения якорь.