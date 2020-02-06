Москва, 6 февраля. Россияне смогут купить страховку, получить потребительский кредит или приобрести банковскую карту на кассе в магазине. Такие нововведения хочет реализовать Сбербанк в деревенских магазинах до конца 2020 года.

В сельских магазинах россияне смогут оформить кредит. Отмечается, что в части сельских магазинах в регионах России люди уже могут снять некоторую сумму наличных, а также оплатить некоторые (в том числе и коммунальные) счета. Как пишет газета «Известия», представитель финансово-кредитного учреждения уточнил, что это был пробный проект, который прекрасно себя зарекомендовал.

Эксперты считают, что банкам становится накладно оплачивать офисы в регионах, так как все больше населения совершает все необходимые операции в приложении. При этом сотрудничество с магазинами может привлечь еще больше клиентов.

Ранее сообщалось, что «Почта России» может начать продавать в отделениях лекарства вместо пива.

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун на своей странице в социальной сети Instagram заявила, что в почтовых отделениях было бы полезнее продавать лекарства вместо пива.

Как уточнили в компании, в «Почте России» проанализируют такую возможность, если будет принято соответствующее решение властей.

Напомним, появилась информация, что в мурманских отделениях «Почты России» начали продавать пиво, новость вызвала широкий общественный резонанс. Как пояснили в компании, пиво на почте продают и в других регионах, в основном — на отдаленных территориях.