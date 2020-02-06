Эксперт Власов рассказал, как защититься от новой схемы кредитных мошенников

Москва, 6 февраля. Специалист в сфере информационной безопасности Александр Власов рассказал о том, как защититься от новой схемы мошенничества с оформлением кредитов.

О выявлении незаконной схемы ранее сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях. По его словам, схема связана с ситуацией, когда кредитор после выдачи денег исчезает на длительный срок, поэтому заемщику некому выплачивать долг. Позднее кредитор внезапно возвращается и в судебном порядке требует погасить всю сумму долга с пенями.

Эксперт Власов указал на то, что жертвами такой схемы обычно становятся люди в сложной финансовой ситуации. Специалист рекомендовал не брать деньги в долг у частных лиц и микрофинансовых учреждений, кроме того, надо скрупулезно изучать договор, сообщает RT.

«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте», — указал Власов.

Ранее сотрудники кредитно-финансовых организаций России рассказали, как распознать телефонного мошенника.