Итальянка обратилась к врачам из-за растущих на деснах волос

Москва, 6 февраля. Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах. Отмечается, что впервые девушка появилась в клинике в 2009 году. На ее деснах росли волоски, похожие на ресницы.

При этом медики нашли схожие случаи, но только у мужчин. Как пишет издание Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, у пациентки диагностировали синдром поликистозных яичников, который часто сопряжен с избытком волос на лице и теле. Врачи удалили волосы во время операции и назначили гормональные препараты. При этом лечение на некоторое время помогло, но позже на деснах девушки снова появились волосы. В этот раз медики после удаления волос изъяли ткани десен для анализа.

Под микроскопом они смогли выявить волосяной стержень, который прорастал сквозь необычно утолщенные ткани десен. Врачи не смогли объяснить явление, но они не исключают, что итальянке придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.

Ранее в индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 10,2 сантиметра. Отмечается, что нарост на голове фермера появился около пяти лет назад после травмы от удара.

Сначала мужчина не придавал значения новообразованию в виде шишки. 74-летний фермер просил парикмахеров справиться с отростком. Когда они не смогли это сделать, мужчина попытался сам отрезать рог, но уплотнение все время росло. Индус решил обратиться в лечебное учреждение, когда нарост невозможно стало прикрывать головным убором.

Врачи подтвердили, что у фермера на самом деле растет рог. Новообразование состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Жителю Индии удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог. Биопсия показала, что новообразование было доброкачественным.