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Лайза Минелли отказалась смотреть фильм о своей матери «Джуди»

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Лайза Минелли отказалась смотреть фильм о своей матери «Джуди»

Вашингтон, 6 февраля. Известная американская актриса и певица Лайза Минелли отказалась смотреть кинокартину «Джуди», рассказывающую о последних годах жизни ее матери — Джуди Гарленд. Об этом артистка сообщила изданию Variety.

Главную роль в фильме «Джуди» исполнила актриса Рене Зеллвегер. За эту работу ее номинировали на премию «Оскар» в категории «лучшая актриса».

«Надеюсь, что Рене Зеллвегер хотя бы получила удовольствие от съемок», — прокомментировала выход фильма Лайза Минелли.

Также певица уточнила, что ее сестра актриса Лорна Лафт тоже не планирует смотреть кинокартину.

Лайза Минелли отказалась смотреть фильм о своей матери «Джуди»

Режиссер «Джуди» Руперт Гулд заявил, что понимает позицию дочерей Гарленд.

«Я не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери. Не потому, что я ее не люблю или не люблю кино в принципе, а потому что это очень личные отношения», — сказал он.

Режиссер выразил надежду, что Лайза Минелли и ее сестра все же посмотрят фильм и поймут, с каким почтением и любовью создатели отнеслись к Джуди Гарленд, пишут «Известия».

Премьера «Джуди» состоялась осенью 2019 года на кинофестивале в Колорадо. Фильм рассказывает о трагических моментах жизни Гарленд, например, об алкогольной зависимости и спорах с бывшим супругом Сидом Лафтом насчет опеки над детьми. И Руперт Гулд, и Рене Зеллвегер при этом утверждают, что «Джуди» восхваляет великую американскую артистку.

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Источник: Variety
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