Лайза Минелли отказалась смотреть фильм о своей матери «Джуди»

Вашингтон, 6 февраля. Известная американская актриса и певица Лайза Минелли отказалась смотреть кинокартину «Джуди», рассказывающую о последних годах жизни ее матери — Джуди Гарленд. Об этом артистка сообщила изданию Variety.

Главную роль в фильме «Джуди» исполнила актриса Рене Зеллвегер. За эту работу ее номинировали на премию «Оскар» в категории «лучшая актриса».

«Надеюсь, что Рене Зеллвегер хотя бы получила удовольствие от съемок», — прокомментировала выход фильма Лайза Минелли.

Также певица уточнила, что ее сестра актриса Лорна Лафт тоже не планирует смотреть кинокартину.

Режиссер «Джуди» Руперт Гулд заявил, что понимает позицию дочерей Гарленд.

«Я не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери. Не потому, что я ее не люблю или не люблю кино в принципе, а потому что это очень личные отношения», — сказал он.

Режиссер выразил надежду, что Лайза Минелли и ее сестра все же посмотрят фильм и поймут, с каким почтением и любовью создатели отнеслись к Джуди Гарленд, пишут «Известия».

Премьера «Джуди» состоялась осенью 2019 года на кинофестивале в Колорадо. Фильм рассказывает о трагических моментах жизни Гарленд, например, об алкогольной зависимости и спорах с бывшим супругом Сидом Лафтом насчет опеки над детьми. И Руперт Гулд, и Рене Зеллвегер при этом утверждают, что «Джуди» восхваляет великую американскую артистку.