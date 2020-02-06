Танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний

Москва, 6 февраля. Новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут. Об этом рассказал представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна «Уралвагонзавод».

Во время выставки Defexpo India-2020 он уточнил, что под танк специально разрабатывается новый боекомплект. Как пишет РИА Новости, Министерство обороны России ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».

Контракт должен быть выполнен до 2021 года. Первая опытно-промышленная партия новейших танков Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы РФ в начале 2020 года. Об этом ранее заявил руководитель Ростеха Сергей Чемезов на полях авиационного салона Dubai Airshow — 2019. По словам главы ведомства, на данном этапе подошла к окончанию подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия.

Ранее немецкий таблоид Die Welt признал, что российский танк Т-14 «Армата» с установленной пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду технических характеристик германский танк «Леопард-2». В настоящее время германские и французские специалисты работают над разработкой нового боевого танка, призванного заменить «Леопарды» и французские «Леклерки», но между участниками проекта может возникнуть конкурентное противостояние, говорится в материале. Проблемой, как пишет автор статьи, стала пушка. Оружейный концерн «Рейнметалл», поставляющий пушки для «Леопарда», создал орудие калибром 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой версии.