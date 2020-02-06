Источником нового типа коронавируса в Китае назвали диких животных

Пекин, 6 февраля. Китайские эксперты назвали источником распространившегося в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV мясо диких животных.

Эксперты отмечают, что в Китае ситуация с вызываемой коронавирусом пневмонией остается серьезной. А ее источник «напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными».

Но пока законами эта сфера регулируется недостаточно жестко, пишут местные СМИ. Эксперты полагают, что пресечение нелегальной торговли дикими животными и запрет на потребление их мяса в пищу окажется значительным вкладом в сохранение дикой природы и в обеспечение здоровья населения.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань власти КНР сообщили в конце февраля 2019 года. Согласно последним данным, количество жертв заболевания в Китае выросло до 563, более 28 тысяч человек заражены. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.