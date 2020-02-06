Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте. События дня. ФАН-ТВ

Дональд Трамп оправдан по делу об импичменте А президент США Дональд Трамп сегодня торжествует. Американский сенат полностью оправдал его по делу об импичменте, а именно по двум статьям: о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Противники Трампа из партии демократов должны были собрать две трети голосов сенаторов, правда, в итоге их не насчиталось и половины. Свою роль сыграло республиканское большинство в верхней палате конгресса. Напомним, что дело об импичменте демократы начали в прошлом году, когда обвинили Трампа по «украинскому досье». Якобы президент США оказал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского и потребовал расследовать деятельность семьи Джо Байдена на Украине — в обмен на военную помощь для Киева. Трамп подтвердил, что действительно говорил о Байдене, но ни о какой сделке, тем более о давлении, речи не шло. Сенаторы встали на сторону своего президента, а их решение, к слову, открывает Трампу дорогу к выборам 2020 года. Он, празднуя успех, уже опубликовал в соцсетях шуточный ролик, в котором ясно намекнул, что у власти готов оставаться чуть ли не вечно.

Растет число жертв авиакатастрофы в Стамбуле В Турции растет число жертв авиакатастрофы. Не менее трех человек погибли при жесткой посадке Boeing 737 в аэропорту Стамбула. СМИ также сообщают, что более 150 пассажиров пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что самолет компании Pegasus Airlines разбился накануне, выполняя рейс из города Измир. Долетев до Стамбула, он выкатился за взлетно-посадочную полосу, врезался в ограждение и загорелся. В результате лайнер развалился на несколько частей. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия: ливень и штормовой ветер. По предварительным данным, в самолете находились 183 человека, и большинство из них покинули борт самостоятельно. Россиян на злополучном рейсе не оказалось.

Скончался американский актер Кирк Дуглас А в США сегодня прощаются с легендой кинематографа. На 104-м году жизни скончался американский актер Кирк Дуглас. Об этом в соцсетях рассказал его сын, также известный артист Майкл Дуглас. Эта новость знаменует собой уход так называемой «золотой эры» Голливуда, которая наступила вслед за немым кино. Свою карьеру Кирк Дуглас начинал как раз в эпоху «золотого века». С тех пор он известен по множеству культовых фильмов, таких как «Спартак», «Жажда жизни», «Тропы славы» — в общей сложности на его счету порядка 100 картин. В последние 16 лет актер не снимался в кино, выйдя на пенсию. За свои заслуги Кирк Дуглас удостоен почетного «Оскара». Дата прощания с ним пока не объявлена.