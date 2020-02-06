Депутат Гемпель назвал слова украинского чиновника о Крыме «бредом»

Москва, 6 февраля. Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление украинского чиновника Антона Кориневича о неготовности страны к возвращению полуострова «бредом».

«Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму», — заявил Гемпель.

По словам парламентария, на подобные заявления украинцев о российском регионе вовсе не стоит обращать внимания, сообщает RT.

Ранее Кориневич заявил, что на данный момент страна не готова к возвращению полуострова. По его словам, пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет отвечать за руководство на местах.

Накануне сообщалось, что руководитель Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео в ходе закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины. По словам американского дипломата, на мировой арене это все понимают, передает НСН.

Помпео также указал на то, что Украина сама отдала Крым, а Россия не из тех стран, у которой что-то можно забрать, отмечал Infox.ru.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, сообщала «Газета.ru». Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».