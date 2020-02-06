Сын Сафронова объяснил свой вес борьбой со стереотипами общества

Москва, 6 февраля. Лука Затравкин, сын знаменитого российского художника Никаса Сафронова, рассказал, почему он не собирается худеть. По словам мужчины, когда-то он был худым, но несчастным. Однако потом он решил пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Затравкин поясняет, что раньше он постоянно волновался о том, как он выглядит.

«Я когда-то был очень стройным и вполне себе привлекательным, по стандартам сегодняшней моды, красоты и каким-то таким модным канонам. Но я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал», – объяснил он в интервью «Пятому каналу».

Но в какой-то момент он понял, что эти переживания отвлекают его от занятия музыкой и радостей жизни. Поэтому теперь он через контент в своем Instagram-аккаунте призывает всех не разделять убеждений и стереотипов, которые транслируют модельеры звезды, а также перестать переживать.

«Эй, Instagram, закупай побольше новых серверов! Мои фотографии занимают очень много места!», – пишет сын Сафронова в своем блоге под хэштегом «#СбросьСтереотипыНабериВес».

Напомним, ранее Затравкин уже выступал с подобным заявлением. Он выступал за бодипозитив и заявлял, что на сегодняшний день худеть он не собирается, пишет «Газета.ru».

В конце 2019 года 30-летний Затравкин застрял в унитазе на борту самолета. Происшествие снял на видео один из пассажиров и выложил в Сеть, где пианиста затравили из-за лишнего веса.