Парадные кабриолеты Aurus прошли госиспытания

Москва, 6 февраля. Источник сообщил о завершении государственных испытаний отечественных парадных кабриолетов Aurus и выполнении всех заложенных в техническом задании требований.

«Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены», — цитирует источник РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что теперь выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России должна межведомственная комиссия.

Кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы на Красной площади 9 мая прошлого года. Проект получил название «Единая модульная платформа» (ранее назывался «Кортеж»). В его рамках под брендом Aurus для первых лиц государства создается семейство автомобилей класса «люкс», в которое вошли лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Все они созданы на единой модульной платформе.

Проект реализуется Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) при содействии зарубежных партнеров и группы Sollers Вадима Швецова. Государственные вложения в проект достигли 12,4 миллиарда рублей. Цены на автомобили Aurus, ориентировочно, будут начинаться от 10 миллионов рублей.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что автомобили Aurus будут представлены в десяти цветах, в том числе «латте макиато», «красная пустыня» и «бархатный рубин». Позднее палитра может быть расширена. На конец декабря количество заказов на элитные российские автомобили превысило 600.