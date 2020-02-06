Злоумышленники выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов МФО

Москва, 6 февраля. Личные данные свыше 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставлены на продажу в Сети.

Согласно информации РБК, перечень включает в себя фамилии и имена, номера телефонов, адреса электронных ящиков, даты рождения и паспортные сведения граждан РФ. Продавец не раскрыл названия организаций, чьими базами он располагал, но, как оказалось, большинство клиентов обращались за кредитами в организацию «Быстроденьги».

Помимо этого, некоторые россияне рассказали, что обращались в МФО «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад» в предыдущие несколько лет.

В фирме «Быстроденьги» уточнили, что выставленные на продажу сведения совпадают с имеющимися у них на треть, а «Займер» приступил к внутренней проверке на фоне этих сообщений.

Как отметил директор по безопасности ГК Eqvanta (в нее входят «Быстроденьги») Антон Грунтов, реализуемая база, скорее всего, не является утечкой из одной организации, а представляет собой некий суммарный перечень данных.