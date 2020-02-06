Депутат Рады призвала не платить пенсии жителям ДНР и ЛНР из-за их симпатии к РФ

Киев, 6 февраля. Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась поддерживать законопроект, который оговаривает выплаты пенсий для жителей ДНР и ЛНР. Данное решение она объяснила тем, что пенсионеры из самопровозглашенных республик могут поддерживать Россию.

Данное заявление Богуцкая сделала в самом конце заседания. Слова депутата транслировались в прямом эфире, сообщает местный телеканал «112».

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет», – заявила она.

По ее мнению, назначение выплат будет «плевком» в тех, кто переехал с ДНР и ЛНР, но пока так и не получил пенсии.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Украины от партии Зеленского Марина Бардина заявила, что законопроект о праве на получение пенсии жителями самопровозглашенных территорий принят после доработки, сообщает «Газета.ru».

Его поддержали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Данный законопроект предусматривает отмену регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев для получения выплат. Соответствующий документ вскоре должен быть внесен на рассмотрение в парламент страны.

В 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО.