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Новости Сирии
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Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

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Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Дамаск, 6 февраля. Отражение сирийской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракетной атаки на Дамаск попало на видео. Кадры публикует агентство SANA.

На записи, предположительно, видна работа сирийских комплексов ПВО, в небе можно увидеть вспышки.

Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов в западной части сирийской столицы. По предварительной информации, ракеты были запущены с израильских самолетов, которые атаковали несколько целей в Дамаске и его пригородах: районе Димас и зоне Кисвах. Кроме того, атаке подвергся международный аэропорт Дамаска. 

О жертвах и разрушениях не сообщается. Армия обороны Израиля также пока никак не комментирует эту информацию.

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Источник: SANA
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