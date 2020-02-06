В посольстве рассказали о положении россиян на отправленном в карантин судне в Японии

Токио, 6 февраля. У россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess не диагностирован новый тип коронавируса. Об этом в соцсети Facebook сообщило посольство РФ в Японии.

В дипмиссии отметили, что с россиянами поддерживается постоянный контакт, информация об их потребностях, проблемах и пожеланиях поступает в режиме реального времени.

«Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что карантин на судне может продлиться до 20 февраля.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из японского порта Йокогама 20 января и следовал по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Вернуться обратно судно должно было в понедельник. Однако выяснилось, что сошедший на берег в Гонконге 80-летний житель КНР заразился 2019-nCoV.

Власти Японии приняли решение задержать лайнер на рейде и провести обследование 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. В настоящее время на судне выявили 20 заболевших.

По последним данным, в Китае новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены более 28 тысяч человек, еще 190 заболевших обнаружены в других странах. В Китае от коронавируса погибли 563 человека, за его пределами зафиксирован один летальный исход. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.