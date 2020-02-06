РФ заняла второе место в мире по поставкам нефти и нефтепродуктов в США

Вашингтон, 6 февраля. В октябре 2019 года Россия заняла второе место в мире по объему поставки энергоносителей в США. За месяц РФ доставила 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродутов.

Соответствующие данные были приведены Управлением по энергетической информации министерства энергетики США. Согласно ним, лидером в октябре прошлого года оказалась Канада, которая поставила в Штаты 136,5 миллиона баррелей.

В июне 2019 года Россией было поставлено 16 миллионов баррелей, в июле 15,2 млн, в августе 19 миллионов, в сентябре 14,2 миллиона, а в ноябре 19,2 миллиона.

Напомним, ранее Минэнерго США опубликовало ежегодный прогноз, в котором сообщило, что цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году. Предполагается, что это произойдет из-за издержек добычи и низкой доступности ресурса, сообщает «Газета.ru».