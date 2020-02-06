Эксперт Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для здоровья

Москва, 6 февраля. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для здоровья обычному человеку.

«В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю», — считает сексолог.

Эксперт отмечает, что это лишь средняя норма, тогда как у всех людей разный темперамент и своя половая конституция, которую важно знать. Если человек «недобирает свою норму», ухудшаются его качество жизни и здоровье.

Но и перебарщивать с сексом не следует, подчеркивает врач. Если сильно превысить норму половой активности, процесс интимной близости начнет приедаться. Есть и конкретные запреты, при которых от секса лучше воздержаться.

Отказаться от интимных контактов следует хотя бы за сутки до ответственных мероприятий, на которых предстоит важное выступление. Кульгавчук напомнил, что после фазы напряжения следует расслабление. Вслед за ярким интимным контактом нервная система уходит в режим восстановления.

«Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже. До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Ранее главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что женщины обычно имеют до свадьбы на счету одного-двух половых партнеров, у мужчин этот показатель в разы выше — шесть-восемь. Но, по мнению сексолога, реальное число любовников женщина вряд ли назовет даже при разговоре с психологом. Специалист объяснил, что женщины часто преуменьшают количество мужчин, с которыми спали, чтобы за ними не закрепился ярлык «легкодоступной девушки».