Члены экипажа МКС перешли на «Союз МС-13» для возвращения на Землю

Москва, 6 февраля. Трое космонавтов, работавшие на Международной космической станции (МКС), перешли на борт пилотируемого корабля «Союз МС-13» через стыковочный узел. Теперь астронавтов ожидает возвращение на Землю.

Трансляция пересменки экипажей велась в прямом эфире. Сообщается, что МКС покинул российский космонавт Александр Скворцов, американка Кристина Кук из NASA и Лука Пармитано из Европейского космического агентства. Переход экипажа прошел в штатном режиме.

В пилотируемом корабле им предстоит одеть скафандры, проверить работоспособность систем и герметичность люков, сообщает ТАСС.

6 февраля в 08:50 по московскому времени «Союз» отстыкуется от МКС и ориентировочно в 12:12 приземлится в 157 километрах от города Жезказгана в Казахстане.

Тем временем, на космической станции продолжают работу российский космонавт Олег Скрипочка и двое его коллег из NASA.

Напомним, ранее Скрипочка был назначен новым командиром МКС. Ранее эту должность занимал Пармитано, который возглавлял экспедицию на станции с октября 2019 года, сообщает «Газета.ru».