Коронавирус обнаружен еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии

Токио, 6 февраля. Вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмония диагностирована еще у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится около порта Йокогама (Япония) с 3 февраля. Об этом в четверг сообщило японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Все новые инфицированные будут направлены в медицинские учреждения префектуры Канагава. На данный момент их гражданство не уточняется. Ранее коронавирус был обнаружен у 10 пассажиров этого лайнера — граждан Китая, США, Японии, Филиппин и Австралии.

В настоящее время на судне остаются порядка 3,7 тыс. человек, в том числе 24 россиянина, сообщила «Газета.ру».

Распространение вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число жертв заболевания выросло в Китае до 563, более 28 тысяч человек заражены. Более 190 человек заболели коронавирусом за пределами КНР, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.