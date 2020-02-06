Составлен топ российских регионов – лидеров по употреблению водки

Москва, 6 февраля. Эксперты из Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвали список из пяти регионов РФ, которые являются лидерами по употреблению водки. Примечательно, что среди них оказались арктические районы.

Составленный рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования, в которой учитывались легальные продажи водки.

Лидером топа оказалась Сахалинская область. По данным аналитиков, там за год на одну душу населения приходится 12 литров алкоголя. Далее следует Магаданская область, где на один житель покупает в общем около 11,4 литра водки. Тройку замыкает Республика Коми с показателем 10,6 литра. Четвертой следует Чукотка, где по статистике в среднем один человек потребляет 10 литров водки и Республика Карелия с 9,6 литра.

Как сообщают «Известия», данные регионы традиционно лидируют по потребления алкоголя в целом. По словам аналитиков, это объясняется тем, что в регионах высокие средние заработные платы. Это дает жителям возможность покупать легальный алкоголь и отражается на статистике. Кроме того, все пять названых регионов являются территориями с суровым арктическим климатом. Уточняется, что основную массу потребителей в данных областях составляют мужчины, в том числе «вахтовики».

Проведенные исследования также показали, что серьезный рост потребления водки наблюдается в Калининградской области, Ульяновской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне. Однако показатель употребления на душу населения там все равно низок.