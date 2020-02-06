Орбакайте поделилась фото в коротких шортах, показав стройные ноги

Москва, 6 февраля. Певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась фотографией в коротких шортах, показав поклонникам стройные ноги. Эффектное фото опубликовано на странице артистки в соцсети Instagram.

Звезда поделилась черно-белой фотографией. В кадре Орбакайте стоит на сцене с микрофоном в руках. На артистке надеты черная прозрачная блузка, пояс с крупной пряжкой и шорты с завышенной талией. Наряд подчеркивает стройные, длинные ноги певицы. Завершают образ закрытые туфли на шпильке.

В подписи к фотографии Орбакайте пообещала поклонникам скорое возвращение на сцену. В настоящее время певица находится на вынужденном больничном. Из-за травмы ноги ей пришлось отменить все рабочие планы на февраль.

В ответ подписчики пожелали исполнительнице скорейшего выздоровления и отметили, что артистка хорошо выглядит на снимке. Многие заострили внимание на ногах Орбакайте.

«Берегите свою ножку, Кристина!!!» — посоветовал пользователь Sabitovaln.

«Боже, какие ножки» — восхитилась gal752.

«Кристина как всегда, потрясающая», — написала пользовательница fatima_alieva_78.

В конце января Орбакайте была вынуждена отменить свои ближайшие выступления после перелома ноги. Артистка проводила отпуск с семьей в США, и начала подготовку к гастролям, однако работа была неожиданно прервана, сообщила «Газета.ру».

Звезда отметила, что из-за перелома лодыжки ей нельзя наступать на ногу как минимум шесть недель. Певица выразила надежду, что ее поймут поклонники, поскольку выступления пришлось отменить до восстановления работоспособности.