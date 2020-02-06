Опубликовано видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула

Анкара, 6 февраля. В Сети появилась видеозапись жесткой посадки Boeing авиакомпании Pegasus в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Кадры публикует информагентство DHA.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как самолет движется по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости, выкатывается за ее пределы и срывается с обрыва.

Крушение выполнявшего рейс из Измира в Стамбул самолета произошло 5 февраля. После падения авиалайнер развалился на три части, сообщила «Газета.ру». Согласно последним данным, в результате крушения погибли три человека, 179 пострадали. Всего на борту находились 183 человека, включая шестерых членов экипажа.