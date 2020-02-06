Трампа призвали договориться с Путиным о продлении Договора об СНВ

Вашингтон, 6 января. Представители Демократической партии США призвали президента Дональда Трампа достичь договоренности с лидером РФ Владимиром Путиным и продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Данное требование выдвинули старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и его однопартиец, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотт Энгел. Заявление было опубликовано в среду, сообщает ТАСС.

По словам законодателей, договор почти десять лет «сдерживал российские ядерные силы, обеспечивал надежный и детальный режим проверок, чтобы гарантировать приверженность России своим обязательствам».

«Мы призываем Дональда Трампа достичь договоренности с президентом России Владимиром Путиным о продлении документа на пять лет», – говорится в заявлении.

Отмечается, что по мнению демократов для президента США пришло время прислушаться к разуму и союзникам, которые признают данный договор оплотом безопасности.

Договор, о котором идет речь, был подписан в 2010 году. Его действие истекает в феврале 2021 года. Согласно документу, Москва и Вашингтон сокращают стратегическое наступательное вооружение так, чтобы их суммарное количество не превышало оговоренного объема. В частности, в нем прописывается количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет подлодок.